Обнародован топ-10 азербайджанских компаний-крупнейших экспортеров ненефтяной продукции
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Equinor видит прекрасные перспективы Азербайджана как источника нефти и газа мирового класса – исполнительный вице-президент (Интервью) (ВИДЕО)
За последние 30 лет азербайджано-американские отношения были успешными с точки зрения развития, дружбы и партнерства - Хикмет Гаджиев (ФОТО)
Высоко оцениваю сотрудничество с Азербайджаном в сфере гимнастики - вице-президент Федерации гимнастики Португалии
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В январе при попытке пересечения госграницы по поддельным документам задержаны 32 человека - ГПС Азербайджана (ФОТО)
Тест на определение штамма "омикрон" не имеет клинического значения для лечения COVID-19 - Официально