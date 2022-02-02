В министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана произведено новое назначение
БАКУ /Trend/ - Назначен новый советник министра цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Как сообщили среду Trend в ведомстве, им стал Фуад Исмаилов, ранее работавший заместителем главы одной из страховых компаний.
Таким образом, на сегодняшний день у министра Рашада Набиева шесть советников - Аида Бадалова, Рашад Байрамов, Рашад Гасанов, Фарид Ахмедов, Рахид Алекберли и новоназначенный Фуад Исмаилов.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev
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