Азербайджан является перспективным туристическим рынком для Болгарии - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является перспективным туристическим рынком для Болгарии. При этом азербайджанские туристы также предпочитают семейный отдых в Болгарии.

Об этом сказал министр туризма Болгарии Христо Проданов на встрече с послом Азербайджана в Софии Гусейном Гусейновым, сообщает в среду Trend со ссылкой на болгарское министерство.

По его словам, Азербайджан является важным стратегическим партнером Болгарии.

"Коронавирусный кризис оказал на сферу туризма негативное влияние, но мы должны продолжать работать для достижения результатов", - сказал Проданов.

В свою очередь, посол Азербайджана отметил, что главным приоритетом в его работе является укрепление контактов между двумя странами.

"Что касается туризма, то я считаю, что он является лучшим способом сблизить народы, так как дает людям возможность более подробно познакомиться с культурой, обычаями и национальной кухней наших стран. У нас много возможностей для сотрудничества, и единственным препятствием на данный момент является пандемия", - сказал Гусейнов.

Также стороны на встрече обсудили темпы вакцинации в обеих странах, возможности проведения в будущем встречи с представителями туриндустрии Азербайджана и Болгарии.

Они также затронули вопрос возобновления авиасообщения по маршруту Баку-София-Баку, приостановленного из-за пандемии.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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