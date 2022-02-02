В Азербайджане начались мониторинги рынка энергетических напитков

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана начало мониторинги в связи с энергетическими напитками, предлагаемыми на потребительском рынке.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на агентство, будут исследованы образцы всех видов энергетических напитков, производимых и импортируемых в Азербайджан.

Согласно информации, в случае выявления нарушения прав потребителей будет проведено разбирательство с принятием соответствующих мер в отношении субъектов предпринимательства.

Отметим, что в 2021 году в результате проверок, проведенных агентством по 30 образцам энергетических напитков, было выявлено, что таковыми являются лишь пять образцов, и из них только один соответствует правилам маркировки.

Напомним, что с 1 января 2020 года в Азербайджане вступили в силу "Временные санитарные нормы и правила в отношении энергетических напитков", где определены требования к упаковке, маркировке, транспортировке и хранению этой продукции, а также к сырью и материалам, используемым при производстве. В связи с этим агентством регулярно проводятся мониторинги и контрольно-надзорные мероприятия.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)