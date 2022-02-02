Азербайджан экспортировал стройматериалы в Грузию через портал Azexport

БАКУ /Trend/ - Азербайджан экспортировал строительные материалы в Грузию через портал Azexport.

Об этом сказал в среду Trend руководитель азербайджанского проекта Azexport Айхан Гадашов.

По его словам, в связи с этим между грузинской компанией и азербайджанской стороной уже подписан контракт.

"Этот контракт имеет хорошие перспективы, и я надеюсь, что он будет продолжительным", - сказал Гадашов.

Руководитель проекта отметил, что подробная информация о достигнутом соглашении между азербайджанской и грузинской компаниями будет предоставлена в ближайшие дни.

Отметим, что ресурс Azexport (www.azexport.az) был создан в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана "О создании единой базы товаров, производимых в Азербайджане" от 21 сентября 2016 года.

Напомним, что за 60 месяцев своей деятельности портал Azexport выполнил заказы на поставку продукции из Азербайджана в 145 стран мира на сумму 2,72 миллиарда долларов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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