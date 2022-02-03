Принимаются меры по увеличению экспорта азербайджанской продукции в Венгрию – Агентство пищевой безопасности

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана вместе с другими государственными органами предпринимает соответствующие шаги для увеличения экспорта азербайджанской продукции в Венгрию.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли в ходе 8-го заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии в Баку.

Он отметил, что сегодня между Агентством пищевой безопасности Азербайджана и министерством сельского хозяйства Венгрии будет подписан документ о двустороннем сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности.

«Считаю, что этот документ внесет важный вклад в упрощение импортно-экспортных процедур и расширение торговли сельскохозяйственной продукцией между двумя странами», - сказал Тахмазли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)