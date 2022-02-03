Азербайджан и Италия обсудили укрепление экономического сотрудничества - министр

БАКУ /Trend - На встрече с заместителем министра по вопросам экологического перехода Италии Ваннией Гава было отмечено успешное развитие экономических отношений двух стран, в частности в сфере энергетики.

Как сообщает Trend, об этом в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Было обсуждено укрепление партнерских связей двух стран", - говорится в публикации.

(Автор: Назрин Исрафилова)