В Баку подготовят проекты нормативно-правовых актов в сфере работы такси
БАКУ /Trend/ - Проекты нормативно-правовых актов, связанных с совершенствованием деятельности в сфере перевозок пассажиров такси на административной территории города Баку, будут подготовлены в трехмесячный срок.
Как сообщает Trend, об этом говорится в подписанном Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указе о совершенствовании управления транспортом на административной территории Баку.
Следует отметить, что указом главы государства Бакинское транспортное агентство со статусом юридического лица публичного права передано в подчинение главы Исполнительной власти города Баку.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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