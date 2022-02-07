В Баку подготовят проекты нормативно-правовых актов в сфере работы такси

БАКУ /Trend/ - Проекты нормативно-правовых актов, связанных с совершенствованием деятельности в сфере перевозок пассажиров такси на административной территории города Баку, будут подготовлены в трехмесячный срок.

Как сообщает Trend, об этом говорится в подписанном Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указе о совершенствовании управления транспортом на административной территории Баку.

Следует отметить, что указом главы государства Бакинское транспортное агентство со статусом юридического лица публичного права передано в подчинение главы Исполнительной власти города Баку.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)