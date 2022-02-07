Проведение TEKNOFEST в Азербайджане является важным шагом в сфере развития технологий

Экономика 7 февраля 2022 14:43 (UTC+04:00)
Проведение TEKNOFEST в Азербайджане является важным шагом в сфере развития технологий

БАКУ /Trend/ - Проведение Международного фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST в Азербайджане является важным шагом для азербайджанской молодежи в деле изучения и развития технологий.

Об этом сказал Trend молодой азербайджанец Турал Бадирханлы, владеющий долей в Twitter.

По его словам, технологии в мире стали важным инструментом.

"Молодежь, не знающая и не изучающая технологии, не может добиться успеха. Поэтому то, что TEKNOFEST пройдет в Азербайджане, и определенная работа компании Baykar Makina в этом направлении имеют важное значение.

Проведение фестиваля TEKNOFEST является важным шагом для азербайджанской молодежи в изучении и развитии технологий", – сказал Бадирханлы.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель – популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.az, Milli.az, Azernews, Eastweststream, Today.az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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