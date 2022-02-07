Азербайджанская продукция представлена на выставке Prodexpo 2022 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская продукция представлена на выставке Prodexpo 2022 в Москве (Россия).

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, на выставке при поддержке министерства и Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) представлены фруктовые соки, вино, минеральные воды, чай, молочные продукты, орехи, фрукты и овощи, консервированные продукты, кондитерские изделия и т.д, произведенные более 30 азербайджанскими компаниями.

В рамках выставки, которая продлится до 11 февраля, азербайджанские предприниматели проведут встречи с зарубежными коллегами, обсудят вопросы экспорта продукции.

(Перевод: Нубар Кулузаде)