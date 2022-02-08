В Азербайджане на аукцион выставят объекты госсобственности

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана 3, 9, и 15 марта проведет аукционы по приватизации государственного имущества, сообщает Trend со ссылкой на минэкономики.

По данным ведомства, 3 марта на аукцион будут выставлены 25 автомобилей, 9 марта - 18 автомобилей, а 15 марта - 18 малых государственных предприятий и объектов, одно недостроенное здание и 20 автомобилей.

Клиенты также могут участвовать в аукционах онлайн. В день аукциона заинтересованные лица могут наблюдать за торгами без регистрации, посетив Пространство имущественных услуг и выбрав раздел «Электронный аукцион» на Портале электронных услуг Государственной службы по имущественным вопросам.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)