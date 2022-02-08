Обсуждены перспективы связей между таможенным комитетом Азербайджана и AmCham (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня cостоялась встреча с делегацией во главе с президентом Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) Нураном Керимовым.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в Twitter председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев.

"Прошли детальные и плодотворные обсуждения связей между Государственным таможенным комитетом и AmCham", - говорится в публикации.

(Автор: Назрин Исрафилова)