Азербайджан и Молдова обсуждают вопрос открытия прямого авиасообщения - министр

БАКУ /Trend/ - Обсуждается вопрос открытия прямого авиасообщения между Азербайджаном и Молдовой.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он отметил, что между двумя странами налажено плодотворное сотрудничество в политической и экономической сферах.

"Открытие прямого авиарейса между Азербайджаном и Молдовой может оказать значительную поддержку развитию этих отношений", - сказал Попеску.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Константин Шапиро)