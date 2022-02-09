В Азербайджане ускорились темпы роста производства многих видов продукции - министр

БАКУ /Trend/ - Меры, направленные на укрепление промышленного потенциала Азербайджана, дают положительные результаты.

Как передает в среду Trend, об этом написал на своей странице в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«В 2021 году ускорились темпы роста производства многих видов продукции в перерабатывающей промышленности», — говорится в публикации.

(Автор: Назрин Исрафилова)