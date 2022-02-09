AZAL распространил обращение в связи с продажами авиабилетов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) распространило обращение в связи с продажами авиабилетов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, сообщает в среду Trend.

"В соцсетях распространяется информация о продаже различными туристическими агентствами авиабилетов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.

Напоминаем, что с целью предотвращения мошенничества все билеты по данному маршруту

можно приобрести тремя способами:

- через официальный сайт авиакомпании www.azal.az;

- в центральном офисе продаж авиакомпании в городе Баку (ул. Низами, 126A), а также офисах продаж авиакомпании в Нахчыване, Сумгайыте и Гяндже;

- в офисах продаж авиабилетов в Международном аэропорту Гейдар Алиев и Международном аэропорту в Нахчыване.

В противном случае пассажиры могут стать жертвами мошенников.

Стоимость билета по данному маршруту определена Тарифным советом Азербайджана и для граждан страны составляет 50 манатов в одну сторону, для иностранных граждан - 70 манатов в одну сторону. Для детей до 12 лет, студентов и инвалидов I и II групп действует скидка - 40 манатов, для детей до двух лет билет предоставляется бесплатно.

"Азербайджанские Авиалинии" также оставляют за собой право обратиться в правоохранительные органы для расследования подобных действий со стороны туристических компаний или частных лиц", - говорится в обращении AZAL.