Увеличилось число электронных услуг на едином таможенном портале Азербайджана
БАКУ /Trend/ - На единый таможенный портал «e.customs.gov.az» добавлена еще одна электронная услуга. Это услуга "Обращение" по оформлению средств идентификации (печатей) для пользователей "зеленого коридора".
Как передает Trend, об этом написал в среду в Twitter председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев.
Тем самым количество электронных услуг на портале достигло 16, говорится в публикации.
(Автор: Назрин Исрафилова)
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