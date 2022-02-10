ГТК Азербайджана перевыполнил прогноз по поступлениям в госбюджет

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана в январе 2022 года выполнил прогноз по поступлениям в госбюджет на 126,24 процента.

Как сообщает Trend, об этом написал в Twitter председатель ГТК Азербайджана Сафар Мехтиев.

"По предварительным данным, в госбюджет перечислено 403,95 миллиона манатов, что на 83,95 миллиона манатов больше прогноза",- говорится в публикации.

Отметим, что в 2020 году ГТК Азербайджана выполнил прогноз по поступлениям в бюджет на 102,83 процента. В этот период поступления по линии Государственного таможенного комитета составили 3,938 миллиарда манатов против прогноза в 3,83 миллиарда манатов.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)