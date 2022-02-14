Микаил Джаббаров обнародовал темпы роста азербайджанского экспорта ненефтяной продукции в 2021 г.
БАКУ /Trend/ - Вместе с ростом цен на нефть на мировом рынке в 2021 году достигнутые высокие темпы роста экспорта ненефтяной продукции в Азербайджане привели к положительной динамике внешнеторгового баланса.
Как передает в понедельник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
«В 2021 году этот показатель вырос в 3,5 раза - до 10,5 миллиарда долларов», - говорится в публикации.
(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)
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