Микаил Джаббаров обнародовал темпы роста азербайджанского экспорта ненефтяной продукции в 2021 г.

БАКУ /Trend/ - Вместе с ростом цен на нефть на мировом рынке в 2021 году достигнутые высокие темпы роста экспорта ненефтяной продукции в Азербайджане привели к положительной динамике внешнеторгового баланса.

Как передает в понедельник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«В 2021 году этот показатель вырос в 3,5 раза - до 10,5 миллиарда долларов», - говорится в публикации.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)