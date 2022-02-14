В Азербайджане названа дата выплаты пенсий за февраль вместе с надбавкой

БАКУ /Trend/ - 15 февраля в Азербайджане предусматривается завершить выплату пенсий.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Государственном фонде социальной защиты.

В фонде отметили, что январская надбавка к пенсии, начисленная с 1 января 2022 года, будет выплачена вместе с пенсиями за февраль.

«Кроме того, к февральской пенсии будут добавлены первые 50 манатов путем разделения материальной помощи в размере 200 манатов за текущий год по кварталам. В этот же день будут выплачены и пенсии лицам, которым назначена пенсия на льготных условиях», - сказали в ГФСЗ.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)