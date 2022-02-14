В Азербайджане выставят на аукцион объекты госимущества

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана проведет 17, 29 и 31 марта аукционы по приватизации объектов госимущества, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

17 марта на аукцион будут выставлены 12 автомобилей, 15 малых государственных предприятий, объектов и один недостроенный дом, 29 марта - 16 автомобилей, 31 марта - 15 автомобилей.

Зарегистрироваться в качестве участника аукциона можно, выбрав соответствующий аукционный сервис на Портале электронных услуг и оплатив 10 процентов начальной аукционной цены госимущества.

Желающие также могут участвовать в аукционах онлайн.

В день аукциона заинтересованные в процессе могут наблюдать за торгами без регистрации, посетив Пространство имущественных услуг и выбрав раздел «Электронный аукцион».

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)