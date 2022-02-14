Ассоциация страховщиков Азербайджана об актуальных направлениях страхования в 2022 г.
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Межрайонные перевозки смогут осуществлять лишь водители с действительным сертификатом в связи с COVID-19 - министерство Азербайджана
Достигнуто предварительное соглашение по экспорту овечьей шерсти в страны ЕС - агентство Азербайджана
Органы здравоохранения Азербайджана распространили совместную информацию в связи с карантинным режимом
Благодарим Президента Ильхама Алиева за возможность испытать это ни с чем не сравнимое чувство – дочь шехида, посетившая могилу отца в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО)
На границе задержаны 2 человека, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков - Госпогранслужба Азербайджана (ФОТО)
Holcim реализует масштабную природоохранную стратегию к 2030 году, нацеленную на сохранение биоразнообразия и природных ресурсов
Награжден ряд военнослужащих и гражданских служащих Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу - Распоряжение
Азербайджанский певец Elman и российская участница "Евровидения" Manizha представили клип на корейский хит Stay with me (ВИДЕО)
Грандиозные проекты, инициированные Президентом Ильхамом Алиевым, демонстрируют миру экономическую и политическую мощь Азербайджана - Сахиль Керимли
В Азербайджане разработан план действий по предотвращению использования географических карт с искаженными топонимами