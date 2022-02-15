Ровнаг Абдуллаев представлен коллективу минэкономики
БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров представил коллективу ведомства новоназначенного заместителя министра Ровнага Абдуллаева, сообщает Trend во вторник со ссылкой на министерство.
Министр поздравил Ровнага Абдуллаева и Эльнура Алиева с новым назначением, подчеркнул задачи, поставленные руководством страны на нынешнем этапе развития, и пожелал им успехов в работе по достижению поставленных целей.
(Автор: Назрин Исрафилова)
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