Ровнаг Абдуллаев представлен коллективу минэкономики

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров представил коллективу ведомства новоназначенного заместителя министра Ровнага Абдуллаева, сообщает Trend во вторник со ссылкой на министерство.

Министр поздравил Ровнага Абдуллаева и Эльнура Алиева с новым назначением, подчеркнул задачи, поставленные руководством страны на нынешнем этапе развития, и пожелал им успехов в работе по достижению поставленных целей.

(Автор: Назрин Исрафилова)