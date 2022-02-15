В Азербайджане приватизировано 14 объектов госсобственности

БАКУ /Trend/ - 15 февраля Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана провела очередной аукцион по приватизации госимущества, сообщает Trend со ссылкой на минэкономики.

По данным ведомства, по итогам торгов были приватизированы малое госпредприятие и объект, а также 12 автомобилей. Как и на прошлых аукционах, в этот раз интерес к приватизации транспортных средств был велик, и аукцион прошел в конкурентных условиях.

Предложение на одно из транспортных средств превысило стартовую цену в шесть раз. Автомобиль марки "Урал" при стартовой цене в 2,5 тысячи манатов был приобретен за 15,1 тысячи манатов.

Также автомобиль марки Hyundai Sonata был приобретен за 10,6 тысячи манатов при начальной стартовой цене в семь тысяч манатов.

Приватизированный объект и малое государственное предприятие расположены в Бейлаганском и Шамкирском районах.

Ожидается, что по итогам сегодняшних торгов в госбюджет будет выплачено 100 855 манатов.

Напомним, что следующий аукцион состоится 22 февраля и на него выставят 54 объекта государственной собственности.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)