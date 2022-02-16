Назван объем кредитов, предоставленных в Азербайджане за год молодым предпринимателям
БАКУ /Trend/ - В 2021 году Фонд развития предпринимательства Азербайджана предоставил кредиты на 2,7 миллиона манатов 63 молодым предпринимателям.
Об этом сообщили Trend в Фонде развития предпринимательства.
За счет профинансированных проектов будут созданы 97 новых рабочих мест.
Отметим, что в 2021 году было выдано льготных кредитов на сумму 130,6 миллиона манатов по 1902 проектам общей стоимостью 287,7 миллиона манатов, в рамках чего планируется создание 3213 новых рабочих мест.
На долю малых и средних кредитов в 2021 году пришлись 46 процентов, или 60,4 миллиона манатов.
(Автор: Назрин Исрафилова)
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