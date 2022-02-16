Назван срок возобновления прямого авиасообщения между Азербайджаном и Ираном

БАКУ /Trend/ - Прямое авиасообщение между Азербайджаном и Ираном возобновится в начале марта 2022 года.

Как сообщает Trend, об этом написал в Twitter посол Азербайджана в Иране Али Ализаде.

«В начале марта будет сделан очередной позитивный шаг в отношениях между Азербайджаном и Ираном», - говорится в публикации.

15 февраля премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение о внесении изменений в постановление Кабмина «О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».

Согласно решению, гражданам 17 стран, а также постоянно проживающим в этих странах гражданам других стран и лицам без гражданства разрешен выезд - въезд в Азербайджан воздушным транспортом.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)