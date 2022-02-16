В Азербайджане пересчитаны и увеличены пенсии работающих пенсионеров по возрасту - минтруда

БАКУ /Trend/ - В 2021 году Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана произвел перерасчет пенсий 1 307 человек, проработавших не менее шести лет после выхода на пенсию по возрасту, сообщили Trend в министерстве.

В соответствии с законом "О трудовых пенсиях", если гражданин продолжает работать после назначения ему пенсии по возрасту, то каждые шесть лет (72 месяца) его пенсия увеличивается на сумму, равную результату деления на 72 отчислений по социальному страхованию, говорится в сообщении.

«Это дает возможность более полно обеспечить интересы работающих пенсионеров, стимулирует растущий интерес к активному участию в системе социального страхования среди тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию", - отмечается в сообщении минтруда.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)