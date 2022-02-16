Россельхознадзор проконтролировал ввоз овощей и фруктов из Азербайджана и Ирана

БАКУ /Trend/ - В феврале 2022 года Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало ввоз из Азербайджана и Ирана более 22 тысяч тонн свежих овощей и фруктов, из которых часть иранской продукции в 104 тонны была возвращена обратно, сообщает Trend в среду со ссылкой на Россельхознадзор.

Согласно данным, это более 12 тысяч тонн овощей (томаты, картофель, огурцы, салат, зелень, капуста и т.д.) и более 10 тысяч тонн фруктов (хурма, яблоки, киви, апельсины, мандарины, гранаты и т. д.). Они поступили в зону ответственности управления по месту доставки на склад временного хранения «Виадук» и железнодорожной станции Дербент.

Госинспекторами Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора не допущено к ввозу на территорию Российской Федерации из Ирана 7 товарных партий растениеводческой продукции, зараженной карантинными объектами. Основанием стало заключение Дагестанского филиала "ВНИИКР", который подтвердил факт выявления карантинного объекта - западного (калифорнийского) цветочного трипса.

В числе запретной продукции также 3 партии с подкарантинной продукцией салат в количестве 34 тонн, 3 партии капусты пекинской – более 50,5 тонны и 1 партия петрушки свежей – 19 тонн.

(Автор: Назрин Исрафилова)