Состоялась встреча сопредседателей межправкомиссии по азербайджано-российскому экономическому сотрудничеству

БАКУ /Trend/ - 16 февраля состоялась встреча в формате видеоконференции между заместителем премьер-министра Азербайджана, сопредседателем межправительственной комиссии по азербайджано-российскому экономическому сотрудничеству Шахином Мустафаевым и зампредседателя правительства России, сопредседателем комиссии Алексеем Оверчуком. Во встрече также приняли участие представители соответствующих государственных структур обеих стран.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, в ходе встречи были обсуждены вопросы повестки дня, а также успехи и перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере, взаимном инвестировании, промышленности, транспортно-логистической, таможенно-пограничной, нефтегазовой, энергетической сферах, в том числе в области возобновляемых источников энергии, аграрной сфере и области продовольственной безопасности, банковской сфере, межрегиональных связях, гуманитарной и в других сферах.

На встрече было отмечено, что 2022 год знаменателен 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией, а также озвучено, что 20-е, юбилейное, заседание межправительственной комиссии состоится в Баку в апреле-мае текущего года.

Было подчеркнуто, что несмотря на негативные последствия пандемии, товарооборот между двумя странами в 2021 году повысился более чем на 12 процентов и достиг трех миллиардов долларов. Запуск 12 февраля первого в рамках проекта "Aqroekspress" грузового поезда из Азербайджана в Россию был оценен как успешный результат совместной деятельности двух стран.

На встрече была высоко оценена роль азербайджано-российского и российско-азербайджанского деловых советов в развитии связей между деловыми кругами и определении новых возможностей сотрудничества, отмечена активная деятельность в этом контексте Российского экспортного центра.

В ходе встречи отмечалось, что будет продолжена всесторонняя поддержка роста взаимных инвестиций между двумя странами, и подчеркивалось, что Азербайджаном в экономику России были вложены инвестиции на сумму более 1,2 миллиарда долларов, Россией в экономику Азербайджана - более 6 миллиардов долларов.

Также на встрече было сказано, что для российских компаний имеются благоприятные возможности для участия в проектах, реализуемых в промышленных парках Азербайджана, и отмечено, что для деятельности на освобожденных территориях обратились 14 компаний.

Различные промышленные проекты, в том числе производство автомобилей, лекарств и строительных материалов, проекты в сферах железных дорог, производства вина, ремонта вертолетов и автомобилей и т. д. были оценены как проявление успешного сотрудничества. Было отмечено, что в 2021 году объем экспорта фруктов и овощей из Азербайджана в Россию увеличился на 6 процентов, высоко оценено продление срока действия разрешения на перевозку фруктов и овощей из Азербайджана в Россию железнодорожным путем до 1 января 2023 года. Наряду с этим, отмечалось, что Россия является основным поставщиком минеральных удобрений и кормовых культур в Азербайджан. Также было высоко оценено сотрудничество в транспортно-логистической сфере, особо подчеркнуто повышение объема автомобильных перевозок между двумя странами в прошлом году на 6,6 процента, а транзитных - на 14,3 процента.

На встрече была подчеркнута важность Международного транспортного коридора Север-Юг, было отмечено, что двумя странами ведется активная работа по расширению возможностей в рамках коридора, обсуждены перспективы создания единого операторского механизма по транспортному коридору.

Стороны отметили также, что азербайджано-российский межрегиональный форум является важной платформой для развития межрегиональных связей, и 11-й форум планируется провести во 2-й половине 2022 года.

На встрече была выражена готовность к продолжению конструктивного диалога по укреплению азербайджано-российских связей во всех сферах сотрудничества.

(Перевод: Нубар Кулузаде)