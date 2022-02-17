Заявки на работу на освобожденных территориях Азербайджана подали 14 российских компаний
БАКУ /Trend/ - 14 российских компаний подали заявки на работу на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщает Trend, об этом заявили вице-премьер Азербайджана, сопредседатель азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Шахин Мустафаев и вице-премьер РФ, сопредседатель комиссии с российской стороны Алексей Оверчук в ходе видеоконференции.
На встрече было отмечено, что Азербайджан и Россия продолжат оказывать всестороннюю поддержку росту взаимных инвестиций.
Также было заявлено, что инвестиции Азербайджана в российскую экономику составили 1,2 миллиарда долларов, а Россия вложила в экономику Азербайджана более шести миллиардов долларов.
Кроме того, было отмечено, что для российских компаний созданы возможности для участия в проектах, реализуемых в индустриальных парках Азербайджана.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)