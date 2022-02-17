В Азербайджане пенсии сотрудников налоговых органов будут назначаться по новым правилам

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лицам начальствующего и рядового состава налоговых органов и членам их семей будет назначаться пенсия за выслугу лет.

Как сообщает Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение о внесении изменений в постановление «Об утверждении порядка исчисления срока службы для назначения пенсии офицерскому составу, прапорщикам, мичманам, военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, юстиции, таможни, миграции, по чрезвычайным ситуациям и членам их семей».

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)