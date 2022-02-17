В Азербайджане пенсии сотрудников налоговых органов будут назначаться по новым правилам
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лицам начальствующего и рядового состава налоговых органов и членам их семей будет назначаться пенсия за выслугу лет.
Как сообщает Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение о внесении изменений в постановление «Об утверждении порядка исчисления срока службы для назначения пенсии офицерскому составу, прапорщикам, мичманам, военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, юстиции, таможни, миграции, по чрезвычайным ситуациям и членам их семей».
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Армения надеется в скором времени подписать документ с Азербайджаном по строительству своего участка Зангезурского коридора
Президент Ильхам Алиев открыто изложил формулу выхода Армении из экономического кризиса - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)
В Центральном Таможенном Госпитале состоялась встреча с представителями российской группы компаний «АлкорБио»
В рамках Большого возвращения в Карабах сектор агротуризма получит дополнительный стимул для развития - Орхан Мамедов
TotalEnergies рассматривает возможность будущего расширения EPS-платформы на газовом месторождении "Абшерон" (Эксклюзив)
В Азербайджане завершается процесс интеграции требований Хартии качества международных перевозок во внутреннее законодательство (Интервью)
В Азербайджане аннулированы решения о незаконном выделении земельных участков площадью более 9 тыс. га