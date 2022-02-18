Названы реальные темпы роста ненефтегазового промышленного производства в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Ненефтегазовое промышленное производство в Азербайджане в январе 2022 выросло на 24,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«В результате поддержки экономической активности и производства экспортоориентированной продукции в Азербайджане реальные темпы роста ненефтегазового промышленного производства в январе 2022 года составили 24,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом реальные темпы роста ненефтегазового ВВП составили 8,8 процента», - говорится в публикации.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)