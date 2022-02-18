Представители компаний Петербурга провели в Азербайджане более 60 B2B-встреч - глава делегации
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Конфедерация предпринимателей Азербайджана обеспечивает активное взаимодействие местного бизнеса с иностранным (ВИДЕО)
Депутат Севиль Микаилова примет участие в мероприятиях в Израиле, посвященных Ходжалинскому геноциду
В Азербайджане сведения о банковских счетах налогоплательщиков будут представляться в налоговый орган
Представитель Азербайджана на "Евровидении 2022" Надир Рустамли: Я не могу ответить лично каждому (ФОТО)
Турция продолжает поддерживать правое дело своих друзей и братьев, таких как Азербайджан - Хулуси Акар
ЕРЦ Молодежного Форума ОИС провел начальный этап Международного Чемпионата Дебатов в Азербайджане (ФОТО)
Планируется восстановить гранатоводство на освобожденных территориях Азербайджана - глава ассоциации
«Рост числа случаев мошенничества связан с развитием электронной коммерции в целом»: Севиндж Алиева, руководитель Департамента Платежных карт AccessBank
Президент Ильхам Алиев: Необходимо выбирать такие кадры, которые бы с честью выполняли задачи, стоящие перед государственными чиновниками
Президент Ильхам Алиев: Глава исполнительной власти должен побывать во всех селах, встретиться с людьми
Азербайджан заинтересован в привлечении инструментов исламского финансирования - Конфедерация предпринимателей
Президент Ильхам Алиев: Мы не получали ни от кого ни единого маната или же кредит для возрождения Карабаха и Зангезура
Президент Ильхам Алиев предупредил чиновников: Высокая должность – это не большие привилегии, а большая ответственность
Президент Ильхам Алиев: Необходимо глубоко проанализировать ситуацию в районах, уделить особое внимание существующим проблемам (Речь главы государства)
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате новоназначенных глав Низаминского, Наримановского и Кюрдамирского районов (ФОТО/ВИДЕО)
Зангезурский коридор соединит тюркоязычные страны как стратегически, так и экономически - Орхан Мамедов
Достигнутые результаты - показатель развития батутной гимнастики в Азербайджане - член Техкомитета FIG Дмитрий Поляруш