В Иране назвали частоту ожидающихся прямых авиарейсов в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Авиакомпании Азербайджана и Ирана будут выполнять рейсы по маршруту Баку-Тегеран-Баку два раза в неделю в соответствии с достигнутой между двумя странами договоренностью.
Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил представитель Организации гражданской авиации Ирана Миракбер Разави.
Отметим, что прямые авиарейсы между Азербайджаном и Ираном будут возобновлены с начала марта.
(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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