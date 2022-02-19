В Иране назвали частоту ожидающихся прямых авиарейсов в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Авиакомпании Азербайджана и Ирана будут выполнять рейсы по маршруту Баку-Тегеран-Баку два раза в неделю в соответствии с достигнутой между двумя странами договоренностью.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил представитель Организации гражданской авиации Ирана Миракбер Разави.

Отметим, что прямые авиарейсы между Азербайджаном и Ираном будут возобновлены с начала марта.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)