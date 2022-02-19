На заседании Экономического совета Азербайджана обсудили вопрос усиления антиинфляционных мер

БАКУ /Trend/ - На очередном заседании Экономического совета Азербайджана, состоявшемся 17-18 февраля под председательством премьер-министра Али Асадова, обсуждался вопрос усиления неотложных антиинфляционных мер для предотвращения негативного влияния резкого роста цен на продукцию на мировых продовольственных рынках на деловую активность и благосостояние населения.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, в центре внимания участников заседания были вопросы поддержания инфляции на приемлемом уровне и сохранения ее в пределах, не наносящих ущерба макроэкономической и финансовой стабильности, минимизации влияния инфляции на деловую активность и социальное благосостояние населения путем сохранения формирования цен на основе рыночных принципов.

На заседании также были обсуждены макроэкономическая политика и меры государственного регулирования для предотвращения высокой инфляции, меры по ограничению импортной инфляции.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)