Соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Ираном включает десятки наименований товаров – посол (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Ираном, предусматривающее упрощение торговых процедур, включает 52 наименования товаров.

Как сообщает Trend, об этом заявил посол Азербайджана в Иране Али Ализаде на встрече с губернатором иранской провинции Западный Азербайджан Мохаммадом Садыком Мотамедианом.

По словам Ализаде, эта продукция производится в обеих странах, которые ее экспортируют и импортируют.

«Надеемся, что это соглашение будет способствовать росту в ближайшем будущем товарооборота между Азербайджаном и Ираном», - сказал Ализаде.

По его словам, восстановление освобожденных территорий Азербайджана создает условия для развития сотрудничества с Ираном, в особенности с иранской провинцией Западный Азербайджан.

Дипломат отметил, что Азербайджан намерен использовать иностранные инвестиции для реализации различных планов.

«11 марта в Азербайджане состоится заседание совместной межправительственной комиссии по привлечению инвесторов на освобожденные территории. Ожидается, что в нем также примут участие инвесторы из иранской провинции Западный Азербайджан», - сказал Ализаде.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)