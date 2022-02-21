Назван рост азербайджанского экспорта в январе 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе 2022 года увеличил экспорт на 90,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе ненефтяной - на 59 процентов.

Как передает Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Это является успешным итогом продолжающейся диверсификации экономики Азербайджана и содействия доступу местных предпринимателей на зарубежные рынки", - говорится в публикации.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)