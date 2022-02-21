На освобожденных территориях Азербайджана уже работают российские компании - замминистра
БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана уже работают российские компании.
Об этом сказал в понедельник журналистам заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров, сообщает Trend.
По его словам, порядка 20 российских компаний проявили интерес к деятельности на освобожденных территориях Азербайджана, и некоторые из них уже там работают.
"Азербайджан и Удмуртия определили план мероприятий, которые будут способствовать расширению торговых отношений. Мы обсудили и определили планы мероприятий, дорожные карты, приоритеты экономического развития, которые создадут стимул для развития двусторонних отношений", - сказал Сафаров.
Замминистра отметил, что также определены инвестиционные проекты и механизм обмена информацией.
"Было акцентировано внимание и на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана, которые обладают огромным экономическим потенциалом. Развитие сотрудничества, реинтеграция этих территорий в экономику Азербайджана открывают большие возможности для участия в этом процессе российских компаний, в частности удмуртских. Сегодня порядка 20 российских компаний проявили интерес к деятельности на освобожденных территориях, и некоторые из них уже там работают", - подчеркнул Сафаров.
По его словам, азербайджанская сторона полагает, что все эти факторы обусловят дальнейшее развитие торгово-экономических отношений с Удмуртией.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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