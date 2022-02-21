В Азербайджане будут усилены антиинфляционные меры

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Али Асадов 21 февраля подписал распоряжение о неотложных мерах в связи с усилением антиинфляционных мер в Азербайджане. Основными целями распоряжения являются снижение давления мировых цен на продовольствие на внутренний потребительский рынок, сохранение реальных доходов и покупательной способности населения, стимулирование местного производства.

Об этом сообщили Trend в Кабмине Азербайджана.

Новость обновляется