В Азербайджане будут выпущены краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные государственные ценные бумаги

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предусматривается выпуcк краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных государственных ценных бумаг.

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в подписанном сегодня распоряжении премьер-министра Али Асадова о неотложных мерах по усилению антиинфляционных мер в Азербайджане.

Согласно распоряжению, министерству финансов поручено принять необходимые меры по выпуску краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных государственных ценных бумаг с учетом уровня инфляции.