ООО Azərpoçt запустило мобильное приложение

БАКУ /Trend/ - ООО Azərpoçt при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана запустило мобильное приложение по курьерской службе, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

С его помощью граждане могут осуществлять личные и деловые отправления. Им предлагаются услуги по быстрой и качественной доставке за приемлемую цену. Пользователь, выбирая экстренную или обычную курьерскую службу, сам решает, когда отправление должно прибыть в пункт назначения, говорится в сообщении.

Приложение, предназначенное для мобильных устройств, работающих на базе Android или iOS, доступно для скачивания в Apple Store и Play Market.

На первом этапе эти услуги будут оказываться только в Баку, а в дальнейшем планируется, что они охватят всю территорию страны.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)