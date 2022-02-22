В Азербайджане подписаны меморандумы по сотрудничеству в области экологии

БАКУ /Trend/ - 22 февраля 2022 года по инициативе Центрального банка между действующими в Азербайджане финансовыми ассоциациями - Ассоциацией банков, Ассоциацией финтеха, Ассоциацией микрофинансирования, Ассоциацией страховщиков, Ассоциацией участников фондового рынка и министерством экологии и природных ресурсов был подписан меморандум о взаимопонимании с каждой из структур по отдельности, сообщили Trend во вторник в министерстве экологии и природных ресурсов.

Целью подписания меморандумов о сотрудничестве является поддержка проектов, направленных на создание в стране качественной экологической среды.

Согласно договоренности, стороны будут налаживать более тесные деловые отношения, восстанавливать экосистемы, озеленять новые территории, а также координировать деятельность по реализации таких проектов, как мероприятия по восстановлению лесов.

(Автор: Назрин Исрафилова)