Пакет соцподдержки в период пандемии охватил 48% населения Азербайджана - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пакет социальной поддержки в период пандемии COVID-19 охватил по четырем направлениям в 12 сферах 48 процентов населения страны, то есть 4,8 миллиона человек.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на международной конференции "Социальные реформы в СНГ: тренды, потенциалы, решения" в Баку.

По его словам, в результате целенаправленных экономических и социальных мер к концу 2021 года азербайджанская экономика восстановила допандемийные показатели, ВВП вырос на 5,6 процента.

Министр подчеркнул, что по итогам 44-дневной войны в 2020 году Азербайджан восстановил свою признанную на международном уровне территориальную целостность. В поствоенный период меры социальной поддержки населения, пострадавшего от войны, а также семей шехидов и раненых охватили около 45 тысяч человек, им было оказано около 50 тысяч социальных услуг.

Бабаев также проинформировал о концепции DOST и о том, что она создает условия для обеспечения граждан соцуслугами. Он отметил, что из 174 услуг министерства электронизированы 110, а 46 в настоящее время реализуются в проактивном порядке. Еще 50 услуг будут электронизированы до конца этого года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)