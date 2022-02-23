В Азербайджане приватизирован ряд объектов госсобственности

БАКУ /Trend/ - 22 февраля Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана провела очередной аукцион по приватизации госимущества, сообщает Trend со ссылкой на минэкономики.

По данным ведомства, по итогам торгов были приватизированы один пакет акций акционерного общества, один государственный объект и 17 автомобилей.

Как и на прошлых аукционах, в этот раз интерес к приватизации транспортных средств был велик, и аукцион прошел в конкурентных условиях.

Предложение на одно из транспортных средств превысило стартовую цену в семь раз. Автомобиль марки "КамАЗ" при стартовой цене в 3,5 тысячи манатов был приобретен за 26,1 тысячи манатов.

Также автомобиль марки Toyota Land Cruiser был приобретен за 27,8 тысячи манатов при стартовой цене в 10 тысяч манатов.

По итогам аукциона было приватизировано ОАО «Товуз Майшат»: 30 процентов акций компании продано за 16 568 манатов.

Приватизированный объект госимущества расположен в Газахском районе.

Ожидается, что по итогам сегодняшних торгов в госбюджет будет выплачено 167 268 манатов.

Напомним, что следующие аукционы по приватизации госсобственности состоятся 1, 3 и 9 марта.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)