Конфедерация предпринимателей Азербайджана открыла филиалы в 43 городах и районах

БАКУ /Trend/ - В 2021 году Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана открыла филиалы в 43 городах и районах, в результате чего достигнуто повышение активности предпринимателей в диалоге государство-частный сектор.

Как cообщает Trend в среду со ссылкой на Конфедерацию, об этом сказала замгенерального секретаря Кристина Мамедова, выступая на заседании организации.

"В то же время мы расширили работу по продвижению азербайджанской продукции за рубежом, дальнейшему улучшению инвестиционного климата и налаживанию контактов с нашими бизнесменами, работающими за рубежом. В настоящее время у нас есть 21 представитель в 23 зарубежных странах", - сказала она.

По словам Мамедовой, в прошлом году Конфедерация предложила изменения в 20 законодательных актов, провела около 30 международных мероприятий и провела 21 встречу с иностраннымидипломатами для развития предпринимательства и поддержки бизнеса в стране. В целях углубления международного сотрудничества подписаны 11 меморандумов с бизнес-организациями, работающими за рубежом.

(Автор: Назрин Исрафилова)