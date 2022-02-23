Деятельность Азербайджанского центра Сети центров IV промышленной революции ускорит внедрение инноваций - министр

БАКУ /Trend/ - Мы отмечаем официальное открытие Азербайджанского центра Сети центров IV промышленной революции.

Как передает Trend, об этом написал в среду в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров

"Деятельность этого первого в регионе СНГ Центра внесет важный вклад в ускорение использования современных технологий и цифровизации в нашей стране, внедрения инноваций", - говорится в публикации.

Отметим, что указом Президента Азербайджана от 6 января 2021 года был создан "Центр анализа и координации IV промышленной революции". Основной целью Центра является максимальное использование возможностей, созданных IV промышленной революцией, чтобы вывести Азербайджан в число передовых стран мира в этой области, и сотрудничество с Сетью центров IV промышленной революции можно считать успешным стартом.

Сеть центров IV промышленной революции была создана Всемирным экономическим форумом в марте 2017 года. ВЭФ пришел к выводу о необходимости совместной деятельности для адаптации к быстрым темпам развития, вызванным прогрессивными технологиями, и начал организацию подобных центров, управляемых партнерами. В настоящее время количество центров IV промышленной революции достигает 13. Из них девять - это дочерние центры, три - центры, управляемые ВЭФ, а также штаб-квартира сети в Сан-Франциско.

(Автор: Назрин Исрафилова)