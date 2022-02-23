Азербайджанский Центр анализа и координации IV промышленной революции подписал меморандумы о взаимопонимании (ФОТО)

БАКУ /Trend - 23 февраля между Центром анализа и координации IV промышленной революции при министерстве экономики Азербайджана, Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и ООО "Microsoft Azerbaijan" были подписаны меморандумы о взаимопонимании.

Как передает Trend, об этом написал в среду в Twitter министр экономики Микаил Джаббаров.

"Это сотрудничество открывает новые возможности для развития цифровой экономики в нашей стране и формирования экосистемы, основанной на высоких технологиях", - говорится в публикации.

(Автор: Назрин Исрафилова)