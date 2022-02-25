Основным приоритетом стратегии развития Азербайджана является конкурентоспособная экономика - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - Основным приоритетом стратегии развития Азербайджана является конкурентоспособная экономика.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов в ходе конференции на тему «Налоговые реформы для инклюзивного и устойчивого развития: на пути к добровольным действиям с помощью цифровой трансформации», сообщает в пятницу Trend.

"В Азербайджане за последние годы были проведены реформы, которые способствовали сокращению теневой экономики и обеспечили прозрачность ведения деятельности. В прошлом году налоговые поступления продемонстрировали динамичный рост. Основными приоритетами стратегии развития нашей страны являются конкурентоспособная экономика, увеличение доли ненефтяного сектора, стимулирование ведения более эффективной деятельности, в том числе на освобожденных территориях", - сказал Мовсумов.

Он отметил, что развитие цифровой трансформации способствует усилению кибербезопасности, и Азербайджан активно участвует в этой работе.

Четвертая промышленная революция может ускорить процесс цифровой трансформации, добавил Мовсумов.

(Автор: Садраддин Агджаев)