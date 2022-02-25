В 2021 г. налоговые поступления в бюджет составили 74% от всех поступлений - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - В 2021 году налоговые поступления в бюджет Азербайджана составили 12,51 миллиарда манатов, или 74,2 процента от всех поступлений.

Об этом сказал в пятницу министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе конференции на тему «Налоговые реформы для инклюзивного и устойчивого развития: на пути к добровольным действиям с помощью цифровой трансформации», сообщает Trend.

По его словам, в Азербайджане ведется работа над снижением темпов инфляции, и правительство уже разработало соответствующую программу.

"В 2022-м и последующие годы планируется расширить и перевести деятельность госструктур в цифровую плоскость, ускорить восстановительные работы на освобожденных территориях", - сказал Джаббаров.

Министр также отметил, что за последние несколько лет сделан прорыв в цифровизации работы Государственной налоговой службы, что позволило упростить оказание налоговых услуг.