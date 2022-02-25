В Азербайджане налоговые поступления в 2021 г. превысили прогноз на 117,6% - Госналоговая служба

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане налоговые поступления в 2021 году превысили прогноз на 117,6 процента и выросли по сравнению с 2020 годом на 15,5 процента.

Об этом сказал в пятницу начальник Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Орхан Назарли в ходе конференции на тему «Налоговые реформы для инклюзивного и устойчивого развития: на пути к добровольным действиям с помощью цифровой трансформации», сообщает Trend.

По его словам, по ненефтяной отрасли налоговые поступления составили 6,4 миллиарда манатов, что превышает прогноз на 112,1 процента, а показатель 2020 года - на 13,4 процента.

"В 2021 году поступления в госбюджет от НДС выросли на 17 процентов, акцизов - на 25 процентов, налога на прибыль - на 16,3 процента, деятельности объектов общепита - на 84,1 процента, оптовых продаж - на 53,7 процента, ненефтяной промышленности - на 29,1 процента", - сказал Назарли.

Кроме того, по словам главы Госналоговой службы, предпринимательская активность в Азербайджане в 2021 году выросла на восемь процентов.

"Число юридических лиц в 2021 году превысило 100 тысяч. Количество трудовых договоров в ненефтяной отрасли в 2021 году выросло на 43,2 процента, или 233,128 тысячи, а в частном секторе - на 45,9 процента", - сказал Назарли.

Он также сообщил, что предприниматели Азербайджана сегодня используют 52 тысячи новых кассовых аппаратов.

По его словам, оборот по этим кассовым аппаратам в прошлом году вырос в 1,8 раза по сравнению с 2020 годом - до 15,6 миллиарда манатов.

Глава Госналоговой службы также сообщил, что в 2021 году был обеспечен возврат НДС на 138,5 миллиона манатов, а в 2020 году - на 33,4 миллиона манатов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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