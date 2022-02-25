В Госналоговой службе Азербайджана анонсировали ряд реформ

БАКУ /Trend/ - В ближайшей перспективе в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана планируется провести ряд реформ.

Об этом сказал в пятницу начальник Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Орхан Назарли в ходе конференции на тему «Налоговые реформы для инклюзивного и устойчивого развития: на пути к добровольным действиям с помощью цифровой трансформации», сообщает Trend.

По его словам, эти реформы усилят существующий потенциал национальной налоговой системы и максимально упростят использование налоговых инструментов.

"Мы также планируем в ближайшее время запустить новый портал e-taxes. На этой платформе будут созданы дополнительные инструменты для эффективного ведения предпринимательской деятельности, а также обеспечения прямой связи предпринимателей с налоговыми органами", - сказал Назарли.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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